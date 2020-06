Victor Oladipo sulla ripartenza NBA: “Non so se ci sarò”

La ripartenza NBA fissata per il 30 luglio è ancora avvolta da diversi misteri riguardo le presenze di alcuni giocatori. Tra coloro che non hanno ancora preso una decisione definitiva c’è anche Victor Oladipo. La stella degli Indiana Pacers, ritornato alle operazioni verso fine gennaio dopo un lungo anno di stop, ha dichiarato ad ESPN di non essersi ancora fatto una idea precisa riguardo la possibilità di giocare nella bolla di Orlando. Non tanto per il piano di sicurezza creato dalla lega, quanto per le sue condizioni fisiche ancora non al meglio dopo solo un mese di rodaggio verso inizio anno.

Oladipo, infatti, puntava ad un ripristino di condizione graduale e lo stop della stagione ha costretto nuovamente la guardia ad interrompere il suo percorso verso un recupero completo. Tornare a giocare con i playoff sostanzialmente dietro l’angolo non sembrano essere un’opzione troppo percorribile per l’ex Thunder

“Onestamente mi sento molto bene, ma so che tornare a giocare in questo modo potrebbe essere un rischio con la situazione ‘speciale’ in cui mi trovo: stare così a lungo fermo e tornare velocemente a giocare con il pericolo di aggravare alcune cose è qualcosa che devo considerare… devo essere intelligente e capire cosa fare, tutto qui.”

Gli Indiana Pacers, i quali detengono il record di 39-26 in questa regular season, saranno una delle 22 squadre che prenderanno parte alla bolla di Disney World il mese prossimo quando l’NBA riprenderà a giocare. I giocatori devono informare le rispettive squadre entro mercoledì se intenderanno partecipare al finale di stagione. Sarà in quel momento che sapremo, in maniera definitiva, se Oladipo sarà della partita. I tifosi di Indiana lo sperano.

