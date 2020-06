NBA, il GM dei Pistons assicura: “Griffin è nei nostri piani”

I Detroit Pistons hanno finalmente annunciato il nuovo general manager della franchigia. Si tratta di Troy Weaver, ex dirigente degli Oklahoma City Thunder.

Dopo nemmeno una settimana dall’assunzione, il neo GM ha già dovuto iniziare a rispondere della questione più spinosa della Motor City: la situazione di Blake Griffin. L’ex Clippers sta attualmente recuperando dall’intervento al ginocchio. Negli scorsi giorni erano iniziate a circolare voci su una sua possibile partenza in direzione Chicago insieme all’ex Derrick Rose.

Weaver ha voluto indirettamente smentire, confermando l’assolutà centralità di Griffin nei piani dei Pistons:

“Non vedo l’ora di poter lavorare con Blake. So che è ansioso di poter tornare per dimostrare che giocatore è dopo aver giocato solo poche partite lo scorso anno. Finché Blake indossa una divisa dei Pistons ed è sotto contratto, penserò solo a lavorare con lui e a fare in modo che possa aiutare i Pistons. È decisamente nei nostri piani, da qui in avanti”

Una battuta anche sull’altra stella della squadra, quel Derrick Rose che nella Motor City ha ritrovato una certa stabilità sia fisica che in termini di produttività. A testimoniarlo, i 18.1 punti e 5.6 assist di media:

“Siamo felici di averli [Griffin e Rose, ndr] in salute. Per iniziare, crediamo di avere un buon mix di giovani, uniti a questi due punti fermi. Ovviamente avremo un sacco di lavoro da fare col draft e la free agency”

I Pistons vivono da diverse stagioni in un limbo di mediocrità dal quale difficilmente sono riusciti a risalire, galleggiando sempre nei bassifondi della Eastern Conference a caccia di un ultimo posto Playoff. L’intenzione di Weaver è quella di ridare vitalità ad una franchigia ormai da fin troppo tempo anonima. A partire però dalla prossima stagione visto che i Pistons, con il loro record di 20-46, non sono tra le squadre invitate per la ripartenza ad Orlando.

