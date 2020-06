Mercato NBA, Corey Brewer firmerà con i Sacramento Kings

Corey Brewer sembra aver deciso dove giocherà durante il finale di stagione nella bolla di Orlando. La guardia, attualmente free agent, sembra intenzionata a firmare con i Sacramento Kings, squadra con cui ha già giocato durante la scorsa annata in cui è sceso in campo in 24 occasioni segnando in media 4.1 punti ad allacciata di scarpe e sparando con il 33.3% dalla linea dei 3 punti.

Secondo quanto riporta Shams Charania, il giocatore avrebbe ricevuto in queste ore diverse offerte, ma la volontà di Brewer sarebbe quella di confermarsi all’interno dei Kings per avere una chance di convincere il front office dei californiani anche in vista della prossima stagione.

Sacramento è una delle 22 squadre che prenderà parte alla ripartenza in quel di Orlando e dovrà sperare in un mezzo miracolo per scalzare i Memphis Grizzlies dall’ottavo posto in classifica nella Western Conference e qualificarsi alla postseason.

