Davis Bertans si chiama fuori dalla ripartenza della stagione NBA

L’ala degli Washington Wizards Davis Bertans non giocherà quando la stagione NBA riprenderà ad Orlando a fine luglio. L’indiscrezione è stata riportata dai giornalisti di ESPN Adrian Wojnarowski e Tim Bontemps.

Bertans è il primo giocatore NBA che ha ufficializzato la sua esclusione dalla ripartenza della stagione. La sua scelta è una misura preventiva che, secondo quando riportato, è pienamente condivisa dalla società. Infatti il tiratore ha già avuto gravi problemi al crociato e non vuole rischiare infortuni che compromettano il suo futuro.

Bertans ha mantenuto un career-high di 15.4 punti a partita in questa stagione ed è settimo per percentuale da tre punti (42.4 %) dell’intera lega. Washington ha un record di 24-40 e dista cinque partite e mezzo dagli Orlando Magic che occupano l’ottavo posto ad Est. Gli Wizards sono dunque chiamati a compiere un’impresa piuttosto ardua nel cercare di raggiungere l’ultimo posto disponibile per i playoff.

Al club sarà permesso di firmare un giocatore sostitutivo al minimo salariale, secondo la fonte di ESPN Bobby Marks.

