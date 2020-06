NBA, anche Jason Kidd nella lista dei New York Knicks

I New York Knicks allargano ulteriormente la loro lista di candidati per la propria panchina. Secondo quanto riportano i media americani, infatti, oltre ai nomi di Thibodeau, Stan Van Gundy e Mike Brown, il nuovo cerchiato in rosso è quello di Jason Kidd. L’attuale assistant coach di Frank Vogel ai Los Angeles Lakers gradirebbe certamente un ritorno da capo allenatore nella City. Secondo quanto riporta Marc Stein del New York Times, i Knicks hanno anche ricevuto il permesso dai gialloviola di parlare con Jason Kidd.

Kidd ha un record 183-190 nel ruolo di head coach. Nel 2013-14 ha portato i Brooklyn Nets al secondo turno dei playoff NBA. Dopodiché ha trascorso quattro stagioni ai Milwaukee Bucks prima di approdare in California con LeBron James. Il nome di Kidd è spuntato fuori prendendo anche in considerazione un possibile assalto a Giannis Antetokounmpo nella free agency dell’estate 2021.

New York ha cominciato a colloquiare gli allenatori via telefono, a causa dell’impossibilità di incontrarsi di persona, dalla scorsa settimana. Vedremo chi la spunterà.

