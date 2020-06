I filmati di Kobe Bryant all’High School verranno venduti all’asta per 300.000 dollari

Ventidue ore di firmati che ritraggono Kobe Bryant in azione ai tempi dell’high school. È questo il materiale che Stu Ross, produttore di una serie televisiva settimanale organizzata tra 35 città americane chiamata “High School Sports Shows” , metterà in vendita il 23 luglio tramite la casa d’aste ‘Profile in History’. Circa il 60% del filmato di Bryant riguarderà prettamente azioni di gioco durante le sue partite ai tempi del liceo e un 40% composto da interviste e vita fuori dal parquet.

L’immensa ‘biblioteca’ personale di Ross comprende più 130 ore di filmati di oltre 700 atleti, tra cui spiccano i nomi di LeBron James, Tom Brady, Michael Phelps, Ryan Braun, Dwyane Wade e Shaquille O’Neal. Il filmato di Kobe, invece, sarà venduto in un unico lotto e la casa d’aste stima che il prezzo d’asta sarà compreso tra $ 250.000 e $ 350.000. Bryant, cinque volte campione NBA e 18 volte All-Star, è morto in un incidente in elicottero il 26 gennaio. Aveva 41 anni. L’asta si svolgerà presso Profiles in History a Calabasas, vicino a Los Angeles.

Leggi Anche

NBA, Kevin Love dona 500.000 dollari al dipartimento di psicologia di UCLA

Davis Bertans si chiama fuori dalla ripartenza della stagione NBA

Il Salary Cap NBA 2020-2021 rimarrà sui 109 milioni di dollari