Lo step-over di Allen Iverson su Lue diventa una birra

Allen Iverson ha inevitabilmente lasciato un segno importante all’interno della NBA. Le sue scorribande di inizio anni 2000 hanno entusiasmato tutti i tifosi NBA sparsi in giro per il globo. Un’azione in particolare è rimasta all’interno della mente degli appassionati: lo step over su Tyron Lue durante le Finals del 2001 perse poi contro i Los Angeles Lakers. Ebbene, quel gesto è diventato addirittura una birra.

Secondo quanto riporta ‘The Score’, infatti, un birrificio della Pennsylvania ha pensato bene di trasformare la famosa azione nel suo prodotto locale. La Lost Tavern Brewing, questo il nome della società che ha avuto la curiosa idea, ha deciso di utilizzare le immagini come design sulla loro ultima lattina di birra IPA da 8.5 gradi.

In quella partita, Iverson chiuse con 48 punti a referto conducendo i Philadelphia 76ers ad una vittoria a sorpresa in Gara-1 nella serie finale. I Lakers – però – erano chiaramente troppo forti, per tutti, e vinsero senza troppi problemi le altre 4 partite in programma conquistando il loro secondo titolo consecutivo. Quello di ‘The Answer’ rimane comunque uno dei gesti più apprezzati e mai dimenticati da tutti gli appassionati NBA.

19 YEARS AGO TODAY Allen Iverson stepped over Tyronn Lue on his way to 48 points! pic.twitter.com/79buJdhNou — Ballislife.com (@Ballislife) June 6, 2020

Leggi anche:

La NBA definisce la finestra di mercato: si comincia il 23 giugno

Mercato NBA, Joakim Noah firma con i Clippers fino a fine stagione

Justise Winslow contro la ripartenza della NBA