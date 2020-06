La NBA definisce la finestra di mercato: si comincia il 23 giugno

Ora è ufficiale: la prossima finestra di mercato NBA si aprirà martedì 23 giugno. La lega ha infatti ufficializzato l’intervallo di date in cui le squadre potranno muoversi per firmare i free agent rimasti disponibili e con cui le squadre possono completare i propri roster in vista della riapertura della stagione prevista per il 30 luglio nella bolla di Orlando. La deadline è stata invece fissata per martedì 30 luglio ore 23.59 East Time.

Le squadre saranno in grado di firmare i giocatori, effettuare le necessarie sostituzioni, firmare two-way contracts, ma non saranno in grado di finalizzare alcuna trade. Questo l’unico limite fissato da Adam Silver. Non c’è l’intenzione di stravolgere i roster in questa sessione, ma solo dare l’opportunità alle varie franchigie di arrivare pronte all’appuntamento dopo diversi mesi di stop.

Queste le nuove date importanti del mercato NBA svelate da ESPN.

EVENTO DATA Finestra di mercato NBA 23-30 giugno Dichiarazione eleggibilità al Draft 2020 17 agosto Rinuncia all’eleggibilità al Draft 6 ottobre NBA draft 16 ottobre Free Agency 18 ottobre Moratorium period 19-23 ottobre

La prossima free agency – con contrattazioni libere – comincerà invece il 18 ottobre, solo due giorni dopo dal Draft NBA 2020 che invece è stato ufficializzato per il 16 ottobre (anziché il 15 com’era stato comunicato in precedenza, ndr). Prima, però, c’è una stagione da finire. I tifosi di tutto il mondo non vedono l’ora.

