Justise Winslow contro la ripartenza della NBA

Negli ultimi giorni diversi giocatori NBA, capitanati da Kyrie Irving, si sono schierati contro la ripartenza della stagione a Orlando. Questo gruppo ha avuto il sostegno di alcuni, mentre altri (come Kendrick Perkins) si sono opposti all’idea del playmaker dei Nets.

Anche Justise Winslow si è schierato contro la ripartenza, la NBA e l’associazione giocatori attraverso una storia Instagram in cui scrive:

Per il Juneteenth, Justise Winslow è stato anche invitato a parlare sull’account Twitter della NBA insieme a Caron Butler. Qui l’ala piccola dei Memphis Grizzlies ha continuato a esprimere le proprie perplessità riguardo la ripresa nella bolla di Disney World:

“La bolla è ingannevole. Dal punto di vista della salute, non penso sia una grande idea avere tutte quelle persone in un unico spazio. È praticamente l’opposto del distanziamento sociale. Avremo i lavoratori di Orlando che potranno tornare a casa per vedere le proprie famiglie e fare tutto quello che vogliono, per poi tornare da noi. […] Noi abbiamo accettato di tornare a giocare, ma non abbiamo accettato anche di essere in una bolla, in lockdown, senza la possibilità di vedere le nostre famiglie e con il rischio continuo di contrarre il Covid”