NBA, una figurina di Zion Williamson è stata venduta per circa 100k dollari

Sicuramente l’ala dei New Orleans Pelicans, Zion Williamson è uno dei prospetti più attesi della storia recente della NBA. Ciò che è certo è che un fan ha deciso di “investire” sul rookie dei Pelicans. Secondo Darren Rovell di The Action Network, una figurina autografata di Zion Williamson è stata venduta alla cifra stellare di 99.800 dollari.

Zion Williamson card sells for nearly $100,000, assuming, and this is a big eBay if, the buyer pays it… and the shipping 🤷‍♂️ pic.twitter.com/W8jYpr6jJI

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 14, 2020