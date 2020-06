NBA, una figurina di LeBron James potrebbe essere venduta a 1 milione di dollari

Sappiamo tutti quanto denaro ruoti intorno alla figura di LeBron James. La famosa casa d’aste Goldin Auctions metterà presto in vendita una figurina della stagione da rookie del Re. La figurina in questione è stata firmata da LeBron in persona. Il cimelio in questione fa parte del prezioso mazzo “The LBJ 2003-2004 Upper Deck Exquisit”. Goldin Auctions ha riportato a TMZ le proprie aspettative riguardo l’asta, secondo cui la carta verrà venduta a un prezzo superiore a 1 milione di dollari:

“Il mercato delle figurine riguardanti il basket è molto caldo. Ci aspettiamo che questa carta superi il record di Mike Trout, la cui figurina è stata venduta a 922 mila dollari. Questa figurina potrebbe diventare la più costosa di sempre per quanto riguarda il basket e addirittura di sempre.”

La figurina firmata da LeBron James ha ottenuto un voto di 9.5 da parte di Goldin Auction. Questo dimostra l’altissimo valore che ha. Inoltre è estremamente rara, poiché ne sono state create solamente 23. La firma di LeBron non è l’unica aggiunta che ha fatto schizzare il valore alle stelle. All’interno della figurina è presente un pezzetto di tessuto: quest’ultimo proviene dalla maglia dei Cleveland Cavaliers indossata dal Prescelto durante la stagione NBA 2003-2004. La data prevista per l’inizio dell’asta è quella del 22 giugno.

Recentemente è stata venduta una figurina di Zion Williamson ad un prezzo vicino i 100 mila dollari.

Leggi anche:

La WNBA ricomincia: ecco il piano per la stagione 2020

Phil Jackson e i Lakers, sinonimo di leggenda

NBA, Gli ultimi tre anni di contratto di Embiid diventano garantiti