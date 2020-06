La “Players Coalition” raggiunge quota 1400 firme per abolire l’immunità dei pubblici ufficiali

Gli Stati Uniti d’America stanno vivendo un periodo storico contrassegnato dalla protesta contro la violenza del sistema e l’abuso di potere. In questo drastico clima, la “Players Coalition“, associazione di personalità influenti del mondo dello sport americano, ha già raccolto 1400 firme da atleti ritirati e non, con la finalità di presentare al governo una domanda di abrogazione dell’immunità dei pubblici ufficiali dello Stato.

Costoro godono di una sacrosanctitas, di una intoccabilità che, nel momento in cui commettono soprusi, è ritenuta inaccettabile dai manifestanti. Il risultato naturale coincide proprio con la creazione di una petizione pubblica ideata per convincere la Casa Bianca a rivedere i limiti di potere e di inviolabilità entro i quali dovrebbero agire i suoi ufficiali.

Così recita il loro comunicato in merito all’iniziativa:

“Siamo stanchi di vedere le nostre denunce di abusi di potere lasciate al caso o passate in sordina. Rispettiamo i pubblici funzionari dello Stato, ma questi ultimi non possono non essere limitati nel loro esercizio, perché molti, con il pretesto di proteggere la giustizia, si spingono ben oltre. C’è un serio problema di violenza delle forze dell’ordine sul quale chiunque chiude gli occhi. Il mondo ha visto cosa sia accaduto a George Floyd e sta vedendo il trattamento che i “garanti di giustizia” riservano ai manifestanti di questi giorni. Basta dibattere, è il momento di cambiare”.