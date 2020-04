NBA, Magic Johnson annuncia: “Arriverà un documentario su di me”

Sull’onda del successo di The Last Dance, anche la leggenda dei Lakers Magic Johnson afferma che verrà prodotto un documentario biografico sulle sua gesta. L’ex stella gialloviola ha rivelato in un’intervista a Kevin Frazier di Entertainment Tonight che è in lavorazione una serie sulla sua vita dentro e fuori dal campo. Come riportato dallo stesso Magic:

“La serie parlerà di basket, ma anche di come ho reinventato me stesso, di come sono entrato in affari e cosa sto facendo oggi. Tutto ciò sarà presente nel documentario. Non vedo l’ora.”

Johnson ha anche confermato che è in arrivo un documentario sull’ultima stagione in NBA di Kobe Bryant:

” Succederà sicuramente. Penso che fosse abbastanza intelligente da avere una telecamera che lo seguisse, documentasse ogni movimento. Quindi vedremo molti retroscena dietro le quinte su Kobe e probabilmente entreremo nel suo mondo con la sua famiglia.”

Johnson ha giocato 13 stagioni con i Lakers, durante le quali ha vinto ben cinque titoli. In seguito è stato il “President of Basketball Operations” della franchigia per due anni, prima di lasciare la franchigia di Jeanie Buss.

