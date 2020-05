NBA, Magic Johnson ricorda i Lakers dello Showtime

Sono passati quarant’anni dall’iconica Gara-6 delle NBA Finals del 1980 disputate tra i Philadelphia 76ers e i Los Angeles Lakers di un giovane Magic Johnson. Una partita che rimarrà nella storia del gioco, e in cui Magic si ritrovò a giocare da centro per l’infortunio occorso a Kareem Adbdul-Jabbar. Con 42 punti, 15 rimbalzi e 7 assist Johnson riuscì a guidare i Lakers alla vittoria e al titolo NBA, giocando una partita davvero impressionante.

Lo stesso Magic ha voluto ricordare quella partita e quella vittoria arrivata contro il suo idolo, Julius Erving:

Una squadra, quei Lakers, che Magic Johnson ritiene debba rimanere nella memoria di tutti gli appassionati NBA per come ha interpretato e a suo modo cambiato il gioco:

“Noi avevamo Kareem in squadra, questo è vero. Ma in un certo senso siamo stati noi a far nascere e perfezionare il concetto di small-ball. I Lakers dello Showtime sono stati i primi a mostrare che si poteva vincere giocando un basket divertente e che faceva appassionare la gente. La pallacanestro è stata sempre un grande gioco, e ha sempre mostrato spettacolo e innovazione. Non bisogna mai dimentare quanto è stato fatto da quelli che sono venuti prima, e proprio per questo motivo vi chiedo di non dimenticarvi dei Lakers e dello Showtime”