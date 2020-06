Paolo Banchero si racconta: Draft, NBA e… Italia

Paolo Banchero è una stella della High School che però ha con se anche un passaporto italiano. Proprio per questo motivo ha deciso diverso tempo fa di entrare a far parte della nazionale e indossare, presto o tardi, la casacca azzurra.

In una recente intervista a La Gazzetta dello Sport ha spiegato quali sono i suoi principali obiettivi in vista del Draft e dell’NBA:

“Non voglio solo arrivare in NBA. Voglio essere scelto tra i primi 5 al Draft, magari numero 1. Voglio essere un’All-Star, vincere titoli. Essere uni dei migliori di sempre. So che sono obiettivi importanti, ma è quello che voglio. Un passo alla volta”.

Subito dopo ha parlato del miglioramento che si aspetta di vedere nel tempo:

“Mi sento pronto già adesso per l’NBA, ma penso che sarò decisamente più forte dopo un anno al college. Mi aspetto di divertirmi tantissimo in quest’ultimo anno di liceo, ma il miglioramento più evidente sarà all’università. Diventerò più forte, più atletico, migliorerò nei passaggi e nella comprensione del gioco”.

Infine, uno sguardo alle Olimpiadi di Tokyo:

“Al momento tra i giocatori della nazionale ho parlato solo con Nico Mannion. Sapere che c’era lui in squadra è stato importante. Voglio aiutare la squadra a qualificarsi per i Giochi Olimpici e una volta lì, sogno una medaglia a Tokyo. Anche se in futuro vorrei competere per l’oro”.