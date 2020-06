Come LeBron James guadagna e investe i suoi 500 milioni di dollari

Qual è il patrimonio di LeBron James? L’asso dei Los Angeles Lakers è uno degli atleti che più hanno rappresentato la NBA nel corso della storia della Lega. Quasi quanto Michael Jordan. Il nativo di Akron ha costruito la sua carriera sportiva reggendo l’immensa pressione portata dalla stampa sin da giovane, gestendo la sua figura in maniera egregia e proponendosi come una guida di livello anche fuori dal parquet. Tutte queste caratteristiche l’hanno spinto a diventare uno sportivo di primo piano sul globo terrestre e guadagnarsi il giusto rispetto anche in termini economici-finanziari. La rivista economica specializzata Forbes nel 2018 aveva indicato come il patrimonio di LeBron James fosse di circa 450 milioni di dollari. Probabilmente, tale cifra, attualizzata potrebbe tranquillamente sforare i 550 milioni di dollari dopo le ultime due annate. Ma come li ha guadagnati e come li investe?

I suoi introiti sportivi, dopo più di 16 anni di ‘anzianità’ da cestista, sono da quantificare in circa 300 milioni di dollari, piazzandosi peraltro in terza posizione tra i giocatori NBA che hanno guadagnato di più in carriera, dietro solo al compianto Kobe Bryant e all’ex Boston Celtics, Kevin Garnett. Entro la fine dell’accordo con i gialloviola, però, i guadagni sul campo di LeBron raggiungeranno i 387 milioni di dollari, rendendolo così il cestista che ha guadagnato di più considerando la sola carriera sportiva.

LeBron inoltre incassa circa 60 milioni di dollari all’anno da contratti di sponsorizzazioni attivi. I suoi guadagni totali annuali sono così stimati in 90 milioni di dollari – secondo l’ultima rilevazione di Forbes – piazzandosi al quinto posto tra tutti gli sportivi più pagati del 2020. Tra i brand attivi che utilizzano l’immagine del classe 1984 troviamo Beats, Intel, Sprite (Coca-Cola) e Kia. Ha anche un accordo mostruoso con Nike. La compagnia, ai tempi del liceo, si era assicurato la figura di LeBron con un contratto di sette anni da 93 milioni di dollari. Nel dicembre 2015, Nike ha rinnovato LBJ con un accordo a vita che – secondo gli addetti ai lavori – dovrebbe valere 1 miliardo di dollari.

Qualche anno fa James ha anche deciso di non rinnovare il suo accordo di sponsorizzazione con McDonald’s per investire in Blaze Pizza, una società in cui è investitore e fondatore. James e i suoi soci possiedono 19 franchising Blaze Pizza a Chicago e nel sud della Florida. È anche comproprietario di Unknwn, rivenditore di sneaker e abbigliamento nella zona di Miami.

È un investitore di un certo livello. Possiede un pezzo del Liverpool FC. LeBron, qualche anno fa, acquisì una quota dei Reds pari al 2% per circa 6.5 milioni di dollari. La sua quota ora vale circa 32 milioni. Warren Buffett ha detto di LeBron:

“È esperto. È intelligente in materia finanziaria. È sorprendente per me la maturità con cui prende le sue scelte”

Nel 2015, grazie ad una partnership stretta con Warner Bros ha ricevuto 16 milioni per alcuni progetti da gestire attraverso la sua media company ‘Uniterrupted’. Ovviamente il progetto che nascerà da questa collaborazione è “Space Jam 2”, sequel del popolare film di basket che ha visto protagonisti Michael Jordan ed i Loony Tunes.

Nonostante le voci persistenti sul fatto che LeBron detenga una quota della Klutch Sports Agency con il suo amico di lunga data, Rich Paul, la NBA ha smentito tale affermazione in maniera categorica. Tra le svariate cose realizzate durante la sua vita, LeBron ha anche contribuito a progettare un orologio da 51.000 dollari.

Passiamo al parco macchine. Insieme al suo amico Dwyane Wade, qualche anno fa si è preso una Porsche dello stesso modello dell’ex compagno di squadra ai tempi di Miami, differenziandosi solo dal colore della vettura. Possiede anche una Rolls-Royce Phantom con TV sui sedili. 6 anni fa ha comprato a sua mamma una Porsche per il suo compleanno. E una Ferrari Testarossa a sua moglie, 4 anni fa. Ma insiste sul fatto di voler (dover, ndr) guidare una Kia, specialmente per ragioni legate al lavoro. Ma per essere onesti, la sua berlina di lusso – modello K900 – non è la tipica Kia, ma personalizzata su misura. I cerchioni hanno il suo logo personale del brand di LBJ. Chiaramente possiede anche una sua Ferrari ‘personale’.

Quando si unì ai Miami Heat, comprò una casa da 9 milioni a Coconut Grove. L’ha venduta qualche anno più tardi per 13 milioni di dollari. Attualmente possiede un complesso di svariati metri quadrati nella sua città natale di Akron, Ohio. Nel 2017, come ben sappiamo, ha acquistato una villa da 23 milioni di dollari a Los Angeles con 10 camere da letto e un bar in onice (un minerale particolare).

Nonostante abbia speso 23 milioni per la nuova casa, James ha apportato successivamente alcune modifiche per customizzarla secondo le sue necessità. James ha aggiunto un campo da basket, una zona ‘cinema’ e chiaramente allargato la zona piscina.

Non tutte le spese di LeBron però sono concentrate solo sui suoi bisogni. Attraverso ‘The LeBron James Family Foundation’, LeBron si è impegnato di pagare 41 milioni di dollari per accompagnare 2.300 bambini tra scuola elementare e college. Il programma ‘I Promise’ ha permesso l’apertura di una nuova scuola pubblica ad Akron. Tra le altre cose, ha anche donato 2.5 milioni per una nuova mostra di Muhammad Ali allo Smithsonian.

Nonostante tutte le spese sostenute qui sopra, Dwyane Wade una volta ha definito James in questa maniera:

“È il ragazzo che bada al suo denaro e spende di meno in tutta la NBA”

E non è una novità. In una intervista del passato, James aveva dichiarato di non utilizzare il suo telefono se non si trova in una zona con wifi:

“No, non uso il telefono in roaming di dati. E non scarico mai app a pagamento”+

Secondo quanto riferito, LeBron spende più di 1.5 milioni all’anno solo per prendersi cura del proprio corpo. Uno dei modi in cui preserva il suo fisico mostruoso è attraverso l’utilizzo di una camera per crioterapia che espone il corpo a temperature comprese tra -100 e -180 gradi, per alleviare il dolore e migliorare il recupero muscolare. È stato uno dei primi giocatori NBA ad usarne una. È seguito anche da un ex Navy SEAL come biomeccanico, quindi un personal trainer, chef personali e massaggiattori. Ha anche una palestra completa, una vasca per il ghiaccio e una vasca idromassaggio.

L’ex compagno di squadra Mike Miller è arrivato a dichiarare:

“Laddove molte persone non lo fanno, LeBron mette molti soldi per prendersi cura del proprio corpo. Tanti giocatori pensano che sia una grande spesa, ma quella grande spesa gli ha permesso di fare ancora più soldi e per un lungo periodo di tempo.”

LeBron ha anche il suo tatuatore di fiducia, ossia “Bang Bang Tattoos” a New York City che addebita un minimo di 500 dollari l’ora. Tra gli altri clienti di Keith “Bang Bang” McCurdy ci sono Rihanna, Justin Bieber e Katy Perry.

Passando a sua moglie Savannah, è famoso il suo anello di fidanzamento da 300.000 dollari. Ai tempi degli Heat, Savannah aveva aperto un ‘juice bar’ per passare il tempo. LeBron e Savannah sono insieme dal liceo e hanno 3 figli. Il loro matrimonio fu una festa di tre giorni a San Diego per poi passare la luna di miele in Italia.

LeBron Jr., conosciuto come Bronny, gioca al liceo insieme al figlio di Wade. Anche se non ci sono molte chances di vedere suo figlio in NBA, LeBron ha comunque sostenuto che il suo più grande sogno è quello di giocare insieme a lui per almeno un anno. E chissà che non assisteremo anche a questo nuovo miracolo nella già fantastica vita della stella di Akron, Ohio. Come dice lui:

“I’m not even supposed to be here”

