Altezza e Peso LeBron James: le misure della stella

Se state cercando di capire l’altezza e peso di LeBron James sappiate che il giocatore NBA dei Los Angeles Lakers è stato confermato sulle sue misure abituali. Infatti, nell’ultimo anno, la Lega ha aggiornato le misurazioni cambiando altezza e peso di diversi atleti. È il caso, ad esempio, di Zion Williamson: al college era stato ‘listato’ 201 cm, mentre con le nuove rilevazioni NBA ora risulta essere 198 cm.

Come accennato poco sopra, non è il caso di LeBron cui sono state confermate le misure di ‘sempre’. Quasi impeccabile il nativo di Akron che spesso e volentieri ha reso pubblici alcuni suoi frame di allenamento per mostrare come sia sempre in perfetta forma fisica, almeno nei periodi di gioco tra ottobre-giugno di ogni anno.

LeBron James Altezza e Peso

L’altezza e peso di LeBron James rappresentano segreti (poco) nascosti del talento della stella dei Los Angeles Lakers. Il numero 23 gialloviola, con i suoi 203 centimetri d’altezza per 113 kg di peso, è un vero e proprio carro armato prestato al gioco della pallacanestro. La circonferenza del suo petto risulta essere di 117 centimetri, mentre quella dei suoi bicipiti è pari a 43 centimetri. Il suo fisico gli permette quindi di resistere senza troppi problemi a tutti i contatti cui LeBron viene spesso coinvolto.

Secondo alcuni dati svelati da ESPN, il peso di LeBron James varia anche in base al periodo: solitamente il 35enne, viaggia sui 113-118 kg quando è in perfetta forma, mentre tende ad assumere peso mentre è infortunato. Tra il gennaio e il marzo 2019, LeBron, fermo ai box per un problema fisico, sembra avesse accusato un aumento del suo peso fino a 120-125 kg.

LeBron James numero scarpe

Anche le misure riguardanti il numero di scarpe di LeBron sono piuttosto curiose. Di scarpe porta un 48, almeno nella misura europea, ossia un 15 in quella americana. Tradotto in misura italiana, il numero di scarpe di LeBron James è un 49, per un piede lungo 31.5 centimetri.

