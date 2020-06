NBA Trend Topic #6

Sesta puntata di NBA Trend Topic, la rubrica che seleziona per voi il meglio dal mondo #NBATwitter.

#MondayMotivation

Justise Winslow inizia la settimana ascoltando Jet Fuel di Mac Miller.

Ima be here for a while, longer than I did expect to….👑 — Justise Winslow (@IAmJustise) May 31, 2020

#TuesdayThoughts

Nel #BlackoutTuesday, giorno della riflessione dopo i noti fatti di cronaca, Bradley Beal ha lanciato un messaggio applicabile a svariati contesti.

That unfollow button work just fine!! — Bradley Beal (@RealDealBeal23) June 2, 2020

#WednesdayWisdom

Roundball Rock di John Tesh, la fu colonna sonora dei momenti caldi della stagione NBA: perfetta per accompagnare il ritorno in campo della lega.

Woj & Shams: The NBA is back. My heart: pic.twitter.com/vDfmv72Ia6 — Darren Rovell (@darrenrovell) June 3, 2020

#ThrowbackThursday

Kobe-to-Shaq, WCF 2000 vs Portland, gara 7. Per peso specifico, senso del momento e bellezza, una delle giocate più celebrate nella storia NBA.

20 years ago today. The most iconic play from one of the greatest duos of all time 😤 pic.twitter.com/MtSTtktUPJ — SportsCenter (@SportsCenter) June 4, 2020

#FridayFeeling

Montrezl Harrell, icona di stile swag nella lega, aveva anticipato nelle scorse settimane un cambio di passo. Ora cerca idee per dare il nome a uno store e nel frattempo si interroga su alcune proposte discutibili in vista della ripartenza della stagione.

Up brainstorming store name ideas — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) June 5, 2020

Wtf I hope they not serious https://t.co/SVJ2rH1K8f — Montrezl Harrell (@MONSTATREZZ) June 5, 2020

