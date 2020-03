Non è un segreto che i giocatori NBA siano fra gli atleti più pagati dell’intero pianeta: nel 2016, infatti, Adam Silver elargiva una media di 6.3 milioni di dollari all’anno, in media, per ognuno dei 449 giocatori. Un numero che ha reso la lega americana il campionato sportivo con il più alto monte ingaggi, precedendo la Major League Baseball (in media 4.3 milioni di dollari l’anno) e il campionato indiano di cricket (3.8 milioni di dollari).

Per l’NBA, lo stipendio medio si è poi alzato a 6.4 milioni di dollari lo scorso anno, mentre in questa stagione ha toccato la cifra record di 7.7 milioni di dollari, secondo Basketball Reference. Insomma, cifre astronomiche, soprattutto considerati giocatori come Stephen Curry, che arriveranno a guadagnare oltre 40 milioni di dollari in questa stagione.

A questo punto, quindi, la domanda sorge spontanea: chi sono i giocatori che hanno guadagnato di più nella storia NBA? E quanto hanno guadagnato in totale? La risposta è nei paragrafi seguenti, che raccolgono gli stipendi totali (e non anche gli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni) dei quindici giocatori della lega più pagati di sempre: andiamo a scoprire di chi si tratta.

15. Paul Pierce

Guadagni totali in carriera (20 stagioni): $ 195.132.032

Salario annuale più alto: $ 19.795.712 nella stagione 2009-10

Eventuali bonus: /

È Paul Pierce ad aprire questa classifica, che si posiziona al quindicesimo posto con poco più di 195 milioni di dollari guadagnati in 20 stagioni di permanenza nella lega. Avendo trascorso 15 anni con i Boston Celtics, il grosso di quella cifra viene ovviamente dalla franchigia del Massachusetts (circa 166 milioni di dollari); i restanti 29 milioni sono da dividere fra Brooklyn Nets, Los Angeles Clippers e Washington Wizards.

14. Dwyane Wade

Guadagni totali in carriera (20 stagioni): $ 196.388.473

Salario annuale più alto: $ 23.200.000 nella stagione 2016-17

Eventuali bonus: /

Nonostante abbia trascorso la maggior parte della sua carriera ai Miami Heat, Dwyane Wade ha percepito lo stipendio annuale più alto vestendo la canotta dei Chicago Bulls, nella stagione 2016-17 (23.2 milioni di dollari). Da loro, Wade ha guadagnato 38.7 milioni di dollari in due stagioni; i restanti 157.6 milioni, invece, sono arrivati dai Miami Heat.