I 15 giocatori NBA che hanno guadagnato di più nel 2020

È passato un anno dall’ultima graduatoria stilata da Forbes sui giocatori NBA più pagati. La stessa rivista americana specializzata ha quindi aggiornato questa particolare classifica sugli sportivi più ricchi dell’anno e noi siamo andati ad estrapolare i giocatori NBA che si sono portati a casa più soldi tra endorsement da sponsorizzazioni e il normale stipendio con le rispettive franchigie.

Come specificato da Forbes, i redditi di sponsorizzazione sono una stima delle sponsorizzazioni, delle commissioni di presenza e dei redditi di licenza per lo stesso periodo di 12 mesi basati su conversazioni con dozzine di addetti ai lavori. Gli importi sono da intendersi al lordo delle tasse o commissioni degli agenti e non includono i redditi da investimenti.

Ecco chi sono i 15 giocatori NBA che hanno guadagnato di più nel corso dell’ultima stagione:

15. Anthony Davis – 30.4 milioni di dollari

Squadra: Los Angeles Lakers

Salario 2019/2020: 20.400.000 $

Sponsor 2019/2020: 10.000.000 $

Il primo giocatore nella lista è Anthony Davis. Arrivato alla corte di LeBron James in quel di Los Angeles, il lungo paga un contratto non altissimo per poter competere in posizioni più avanzate. Questo perché Davis si ritrova ancora all’interno di un contratto quinquennale firmato nel 2015 con i New Orleans Pelicans da 127 milioni di dollari, ma l’ultima stagione 2020-21 è, come sappiamo bene, legata da una player option.

Prima della stagione 2017-18, Davis ha firmato inoltre un’estensione pluriennale con Nike, dando una spinta ai suoi guadagni anche fuori dal campo. Ecco spiegati i 10 milioni da sponsorship. Infine, Davis ha firmato un accordo di sponsorizzazione con Ruffles nel 2019 e funge da “partner creativo” nello sviluppo di nuovi prodotti per il marchio.