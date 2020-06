UFFICIALE: La NBA ripartirà a fine Luglio

Dopo diversi mesi d’attesa, la stagione NBA ripartirà. È questa la decisione votata (29 voti favorevoli vs 1, ossia i Portland Trail Blazers) e ratificata dal ‘Board of Governors’ ufficializzata qualche minuto fa. I proprietari delle franchigie si sono detti soddisfatti del lavoro svolto da Adam Silver nel trovare una soluzione per portare al termine una stagione travagliata dopo l’improvviso stop causa coronavirus.

The NBA’s Board of Governors has voted to approve the league’s 22-team format to restart the 2019-2020 season in Orlando, source tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 4, 2020

La ripartenza avverrà, come già anticipato nella giornata di ieri, per il 31 luglio 2020 e saranno coinvolte 22 squadre, ossia le prime otto di ciascuna Conference più le invitate da parte della NBA e ancora in lotta per un posto alla post-season. Nello specifico si tratta di 13 compagini della Western Conference (le prime 8 + San Antonio, Phoenix, Sacramento, Portland e New Orleans) e 9 dalla Eastern Conference (le prime 8 + Washington).

The NBA's return plan includes 13 Western Conference teams and nine Eastern Conference teams. Here's who's in, according to @wojespn. pic.twitter.com/8s0qYYgLtt — NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 3, 2020

Calendario NBA 2020: le date di fine stagione

Il calendario NBA 2020 vedrà quindi riprendere la regular season esaurendo le ultime 8 partite in programma per la definizione della classifica e passare successivamente ai Playoff. Nel caso in cui si termini le regular season con un distacco pari o inferiore di 4 partite tra la nona e l’ottava in classifica, allora le due compagini si affronteranno in uno spareggio. Se l’inizio è programmato per il 31 luglio luglio, il finale di stagione, al più tardi, potrebbe avvenire entro il 12 ottobre in una ipotetica gara-7 delle NBA Finals. Nel mese di agosto, inoltre sono previste Draft Lottery (esattamente il 25 agosto 2020) e Draft Combine in preparazione del Draft NBA 2020, in programma invece per il 15 ottobre 2020.

Sources: The NBA informed the Board of Governors of scheduled dates: – Training camp: June 30, July 7 travel to Orlando

– 2019-20 season: July 31

– Free agency: Oct. 18

– 2020-21 targets: Nov. 10 training camp, Dec. 1 opening night (can remain fluid) — Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2020

Insomma, la NBA ha fatto il suo, ora tocca agli altri componenti riportare lo spettacolo della pallacanestro in un paese colpito duramente dal Covid-19 e dalle ultime vicende legate alla morte di George Floyd.

