Draft NBA 2020: decisa la nuova data

La prima notizia di serata l’ha anticipata il solito Adrian Wojnarowski. L’insider di ESPN, infatti, ha riportato come la Lega abbia spostato l’NBA Draft 2020 per il 15 ottobre. Scelta scontata dopo lo stop improvviso della stagione che dovrebbe comunque riprendere il 31 luglio per terminare proprio pochi giorni prima dell’evento dedicato alle nuove matricole.

NBA has set an August 25 Draft Lottery and October 15 Draft, sources say. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 4, 2020

Lo stesso Woj ha anche spoilerato quando andrà in scena la Draft Lottery – ossia per il 25 Agosto – in cui verrà determinato l’ordine con cui le squadre NBA selezioneranno i prossimi talenti pronti ad approdare nella Lega. In questi minuti si attende anche il restart ufficiale della stagione con la votazione del Board of Governors riunito insieme ad Adam Silver.

Leggi Anche:

NBA: Trae Young e il suo toccante saluto a Vince Carter

Il lungo viaggio di NBA TV

NBA, Steve Kerr si schiera a favore dei giovani manifestanti