La stagione NBA 2020-2021 comincerà a dicembre

Nella giornata di oggi la NBA sta ratificando diverse questioni importanti. La prima notizia riguarda la ripartenza della stagione 2019-2020 che verrà quindi portata a termine entro inizio ottobre. A confermarlo è stato Adrian Wojnarowski di ESPN. Il Board of Governors ha di fatto approvato il format che vedrà coinvolte 22 squadre, escludendo quelle già eliminate dalla lotta per i Playoff. L’altra novità è quella che riguarda, invece, la stagione NBA 2020-2021. Secondo quando riporta Shams Charania di The Athletic, infatti, la lega starebbe studiando una partenza per l’1 dicembre 2020 con il training camp programmato per il 10 novembre.

Sources: The NBA informed the Board of Governors of scheduled dates: – Training camp: June 30, July 7 travel to Orlando

– 2019-20 season: July 31

– Free agency: Oct. 18

– 2020-21 targets: Nov. 10 training camp, Dec. 1 opening night (can remain fluid) — Shams Charania (@ShamsCharania) June 4, 2020

Ottobre sarà quindi un mese cruciale per tutte le franchigie NBA che vorranno operare sul mercato poiché dovranno prepararsi per il Draft 2020, fissato per il 15 ottobre 2020, e l’inizio della free agency la quale verrà calendarizzata per il 18 ottobre. A seguire ci sarà il classico “Media Day” d’inizio stagione e una stringata preseason.

