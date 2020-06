NBA: Mike Woodson è il nome nuovo per la panchina dei New York Knicks

La notizia che sta circolando nelle ultime ore è che i New York Knicks stiano programmando un incontro con Mike Woodson per il posto di head coach.

Nella giornata di oggi i Knicks sono sotto i riflettori in quanto, dopo il post dei San Antonio Spurs, restano l’unica squadra a non essersi ancora espressa circa la questione razziale, assolutamente in primo piano in questi giorni.

La notizia di Mike Woodson, lanciata da Ian Begley di SNY, potrebbe dare un po’ di respiro alla franchigia della grande mela, in attesa della presa di posizione ufficiale circa la vicenda.

Recentemente si era parlato anche di altri possibili candidati alla prestigiosa quanto difficile panchina: su tutti Tom Thibodeau, Kenny Atkinson e il coach ad interim Mike Miller. Il primo in particolare pareva il candidato più accreditato ad ottenere la panchina prima che trapelasse il nome di Mike Woodson.

Woodson ha allenato i Los Angeles Clippers da vice di Doc Rivers nella sua ultima esperienza, durante la stagione 2018-2019, mentre in generale, da head coach ha un record di 315-365. Spicca però un 109-79 durante le tre stagioni proprio con i New York Knicks, dal 2011 al 2014 quando guidò la franchigia all’unica vittoria di una serie playoff dal 2000.

Secondo voi chi sarà il nuovo allenatore dei New York Knicks? Woodson è il nome giusto?

