Il video della morte di George Floyd, ucciso a Minneapolis lo scorso 25 maggio dal poliziotto Derek Chauvin, ha fatto il giro del mondo, dando vita a molte manifestazioni di protesta in tutti gli Stati Uniti. Molti atleti e società sportive hanno condannato il gesto, tranne i New York Knicks.

Molti giocatori NBA, infatti, hanno preso parte alle varie manifestazioni di protesta: tra questi Jaylen Brown e Malcolm Brogdon, hanno marciato ad Atlanta. Anche JR Smith e Jordan Clarkson hanno manifestato a Los Angeles.

Da parte dei New York Knicks, invece, nessuna dura presa di posizione sulla questione. Una scelta che ha fatto molto arrabbiare sia lo staff che i giocatori, come riporta ESPN.

I'm told that Knicks players and employees are furious that the team hasn't made a public statement about George Floyd. And I just obtained the e-mail that owner Jim Dolan sent to MSG employees today defending the organization's decision to stay silent: pic.twitter.com/xG1BA7tV5V

— Pablo S. Torre (@PabloTorre) June 2, 2020