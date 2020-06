La NBA si schiera: “Il razzismo non può più essere ignorato”

Negli ultimi giorni, diversi atleti della NBA hanno pubblicamente supportato le manifestazioni pacifiche in corso in queste ore nelle principali città degli Stati Uniti. È il caso di Jaylen Brown e Malcolm Brogdon ad Atlanta, o di JR Smith e Jordan Clarkson a Los Angeles. La morte brutale di George Floyd ha – ancora una volta – sottolineato quanto lavoro ci sia da fare per combattere il razzismo. La Lega americana, per parola del commissioner Adam Silver, ha quindi preso posizione attraverso un comunicato apparso durante la notte, in cui si condanna ogni azione violenta e ingiustizie legate alla discriminazione.

Queste le parole di Silver sull’argomento:

“Il razzismo, la brutalità della polizia e le ingiustizie dovute alla discriminazione rimangono parte integrante delle vita di tutti i giorni in America e non possono più essere ignorate. Sono incoraggiato nel vedere che tantissimi membri della famiglia NBA e WNBA – giocatori, allenatori, leggende del passato, proprietari di squadre e dirigenti a tutti i livelli – hanno deciso di parlare per chiedere giustizia, sollecitando proteste pacifiche e lavorando per un cambiamento significativo della società. Adesso continueremo a garantire il nostro contributo insieme ai giocatori e alle squadre. Come organizzazione, siamo chiamati a fare tutto ciò che è in nostro potere e a sfruttare la nostra posizione per chiedere un cambiamento che non si può più rinviare”.

Here's the memo Commissioner Adam Silver sent to his teams: "I am heartened by the many members of the NBA & WNBA family – players, coaches, legends, team owners, executives at all levels – speaking out to demand justice, urging peaceful protest & working for meaningful change." pic.twitter.com/LSLxos0HvE — Rachel Nichols (@Rachel__Nichols) June 1, 2020

