NBA, Jason Terry sarà il nuovo Assistant Coach in Arizona

Secondo quando riportato da Shams Charania, di The Athletic, Jason Terry, ex veterano della NBA e prodotto dell’Arizona, ha firmato un contratto come nuovo assistente allenatore nella la sua Alma Mater di Arizona.

Così facendo, Terry lascerà il ruolo di vicedirettore generale dei Texas Legends, la squadra della G League dei Dallas Mavericks.

Il 42enne, oltre a partecipare a due NBA Finals, ha vinto un titolo NBA e il Sixth Man of the Year durante gli anni trascorsi con i Mavericks. Successivamente, una volta lasciata la franchigia, è stato scambiato più volte tra le diverse squadre della NBA. Gli ultimi due anni della sua carriera sono stati probabilmente i più difficili, passati molto spesso in panchina e senza grandi soddisfazioni. Proprio per questo motivo nel 2018 si dichiara pronto per il ritiro. Terry aveva anche annunciato che sarebbe tornato a giocare in NBA solo se i Dallas Mavericks lo avessero richiamato per firmare un contratto, ciò non è avvenuto ma, con ogni probabilità, nelle prossime stagioni la franchigia texana provvederà al ritiro della maglia.

