Ufficiale: Hall of Fame NBA 2020 rinviata alla primavera del prossimo anno

A conferma di quanto emerso nei giorni scorsi, Jerry Colangelo, presidente del Board dedicato alla Hall of Fame NBA, ha illustrato a ESPN il piano date alternativo per la cerimonia 2020, originariamente prevista per fine agosto.

Ritenuta “non percorribile” l’opzione di uno spostamento in autunno, [10-12 ottobre], il Board si riunirà il 10 giugno per valutare un’eventuale seconda finestra, anticipata alla primavera, per una cerimonia parallela a quella prevista per per la Class 2021 nell’anno solare.

Dopo aver esplorato anche la possibilità di un cambio di sede, per ragioni di capienza, dalla Symphony Hall al MassMutual Center, sempre a Springfield, si è optato per la cancellazione:

“La cerimonia [2020] dovrà svolgersi nel primo quadrimestre del prossimo anno. Ci troveremo tra un paio di settimane per ragionare sul come, quando e dove programmare il tutto. Non la accorperemo con la 2021. La Class 2020 Hall of Fame è davvero speciale e merita la propria celebrazione.”

