La NBA ha un debito di 1.2 milioni di dollari per il suo Store di New York

I proprietari del famoso NBA Store di Manhattan stanno facendo causa alla NBA. Pare infatti che la lega non abbia pagato 1.2 milioni di dollari di affitto di aprile e maggio per l’edificio che ospita lo Store della Lega. Di conseguenza, secondo quanto riferito da The Associated Press, la NBA è tenuta a pagare, per ogni mese in cui è mancato il pagamento, $ 625.000 del suo affitto annuale totale pari a $ 7.5 milioni. Il negozio è stato chiuso per circa due mesi a causa dell’emergenza COVID-19 e la lega, che proprio per questo motivo non ha pagato, ancora non ha restituito i soldi dichiarando anche che i reclami non hanno importanza.

A tal proposito, il portavoce della NBA Mike Bass ha dichiarato:

“Come altri negozi al dettaglio sulla Fifth Avenue a New York City, l’NBA Store doveva chiudere a causa della pandemia del Coronavirus. In tali circostanze, non crediamo che queste affermazioni (relative alla denuncia) abbiano alcun merito. Abbiamo tentato, e continueremo a tentare, di lavorare direttamente con il nostro padrone di casa per risolvere la questione in modo equo per tutte le parti”.

Nelle prossime settimane sicuramente la situazione evolverà, ma ora la lega ha da affrontare un ulteriore problema con la gestione dei soldi.

