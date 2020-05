NBA, Dinwiddie punta al ritorno di Durant e Irving: “L’obiettivo sarebbe vincere il titolo”

Con la riapertura delle palestre per gli allenamenti individuali e la fuga di notizie riguardanti la ripresa della stagione, i giocatori non aspettano altro che scendere di nuovo in campo.

Molti dirigenti stanno anche pensando a quale approccio utilizzare se dovessero immediatamente cominciare i Playoffs e, soprattutto, quante possibilità hanno di vincere.

Un giocatore particolarmente sicuro del talento della sua squadra è Spencer Dinwiddie, che in una recente intervista ha dichiarato che i Brooklyn Nets potrebbero vincere il Larry O’Brien Trophy se tornassero a giocare anche Kyrie Irving e Kevin Durant.

Entrambi sono fermi da lungo tempo per infortunio. Irving, infatti, questa stagione ha giocato solamente 20 partite prima di doversi fermare definitivamente per un intervento chirurgico alla spalla. Kevin Durant, invece, è ancora alle prese con lo strappo al tendine d’Achille che lo tormenta da ormai quasi un anno.

Tornando a Dinwiddie, ha spiegato che la squadra avrebbe enormi vantaggi nella postseason se i due infortunati tornassero a giocare. Di conseguenza il reale obiettivo diverrebbe la vittoria del campionato invece che il semplice raggiungimento dei Playoffs. Ciò quanto detto mercoledì durante un’apparizione in First Take di ESPN:

“Sono tra i più forti della NBA e due giocatori fenomenali. Se sono in grado di tornare e questa è la decisione che prendono, ovviamente le nostre aspirazioni passano dall’arrivare ai Playoffs a vincere il campionato. Se non sono in grado di tornare, che hanno già fatto capire, ed è un po’ la posizione che stanno prendendo, vogliamo comunque essere una squadra che marcia e cerca di arrivare e proseguire nella postseason. La qualità della squadra cambierebbe di molto con loro due in campo. D’altra parte sono due dei primi 10 giocatori in NBA e KD, secondo me, è il miglior marcatore di tutti i tempi”.

Il giocatore dei Brooklyn Nets dunque sembra avere le idee molto chiare, anche se probabilmente le cose non andranno così. Infatti il GM della franchigia, Sean Marks, tre settimane fa aveva dichiarato che il rientro in campo dell’ex Warrior è molto difficile per quanto riguarda questa stagione, precisando che sarà il giocatore stesso a decidere quando si sentirà più a suo agio per rimettere piede sul parquet.

