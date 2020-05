NBA, Damian Lillard: “LeBron James dovrebbe essere l’MVP”

In attesa di capire cosa succederà con la stagione NBA, è tempo di fare dei bilanci per quanto riguarda i premi individuali da assegnare, come di consueto, a giocatori e allenatori. Tra questi figura certamente l’ambito titolo dell’MVP della Lega. Quest’anno la corsa sembra essere una lotta a due tra LeBron James e Giannis Antetokounmpo. Il greco, guardando i numeri, dovrebbe riuscire nel back-to-back, ma c’è chi assegnerebbe senza troppi problemi l’MVP a LeBron: sarebbe il quinto titolo per lui. Tra i suoi sostenitori c’è Damian Lillard, stella dei Portland Trail Blazers, il quale ha spiegato ai microfoni di ESPN perché il premio dovrebbe andare al nativo di Akron:.

“In questa stagione, penso che l’MVP sia LeBron. I Lakers sono primi ad Ovest. Sono stati lineari e solidi tutto l’anno. Per lui, essere all’età in cui si trova, con la quantità di partite giocate, la pressione che deve sopportare anche per ogni piccola cosa che fa e il livello a cui si esibisce… ragazzi, io penso che lui sia l’MVP “

Come detto, però, Antetokounmpo sembra essere in vantaggio guardando le cifre raccolte durante la regular season.

Giannis

Team Record: 53-12

Punti: 29.6 (34.5 per 36)

Rimbalzi: 13.7 (16.0 per 36)

Assist: 5.8 (6.7 per 36)

TS%: 60.8

Win Shares: 10.4

BPM: 11.5

VORP: 6.0

On/Off Net: +11.8

LeBron

Team Record: 49-14

Punti: 25.7

Rimbalzi: 7.9

Assist: 10.6 (10.9 per 36)

TS%: 58.2

Win Shares: 9.5

BPM: 8.7

VORP: 5.7

On/Off Net: +10.8

Vedremo chi, alla fine, la spunterà.

