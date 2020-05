La NBA annuncia la creazione di un’app “da collezione”

Quando DapperLabs ha lanciato CryptoKitties nel novembre 2017, l’app ispirata a Tamagotchi è stata vista come il primo uso popolare di applicazioni basate su blockchain. Come tutte le mode, CryptoKitties non è durata lungo, ma ha dimostrato che Dapperlabs era in grado di costruire un’app “da collezione” da considerare. Tutto questo ha attirato l’attenzione della NBA. Ora DapperLabs ha finalmente lanciato la versione beta dell’app NBA TopShot, a cui stava lavorando dal 2018.

L’app rappresenta l’ultimo tentativo delle aziende basate su blockchain di affrontare il mondo dello sport con qualcosa di unico nel suo genere. Un esempio è il Bayern Monaco che ha firmato un accordo con Stryking Entertainment per creare token digitali dei suoi giocatori. Anche i Sacramento Kings hanno la loro piattaforma d’aste basate su blockchain.

Caty Tedman, il vicepresidente sulle partnership di DapperLabs ha così dichiarato:

“Fondamentalmente si tratta di oggetti da collezione digitali. Sono contenuti multimediali e dati riuniti in un token. Questo include foto celebri e video attraverso una collaborazione con SportRadar. Abbiamo tutti i metadati del gioco.”

La funzione di collezione non è l’unica presente nel gioco. Infatti l’app offre l’opportunità di mostrare collezioni e ottenere nuovi token completando sfide. Inoltre è presente una funzione di sfida con la quale i giocatori possono usare la propria squadra per competere in partite individuali con il roster di stelle NBA che un utente ha raccolto.

La prima collezione prevede momenti della stagione 2019-2020, ma DapperLabs promette di fixare l’archivio aggiungendo le star storiche. I token saranno venduti in pacchetti che variano da 9 a 200 dollari. Il gioco includerà anche un mercato peer-to-peer per il trading dei token.

Leggi anche:

NBA, Danilo Gallinari: “Vi racconto il trash talking in italiano con Kobe”

NBA, Clyde Drexler: “Jordan e LeBron non sono i migliori di sempre”

La NBA non prenderà una decisione in questa settimana