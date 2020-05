NBA, Clyde Drexler: “Jordan e LeBron non sono i migliori di sempre”

Anche la leggenda dei Portland Trail Blazers Clyde Drexler ha voluto esprimere la suo opinione riguardo l’eterno dibattito sul GOAT. Tutto ciò dopo che Michael Jordan ha rivelato in The Last Dance il suo disappunto sul fatto che Drexler fosse paragonato a lui. Secondo “The Glide”, né Jordan, né LeBron sarebbero i migliori di ogni epoca. Al programma radio “The A-Team” di SportsTalk 790 è intervenuto così:

“Non capisco perché, tra tutti i giocatori che sono passati per la NBA, questo discorso parta sempre da Jordan e LeBron. Ma non si può non partire da due dei più grandi di sempre ad aver giocato, ovvero Wilt Chamberlain e Kareem Abdul Jabbar. Inoltre ci sono giocatori come Julius Erving, Larry Bird, George Gervin, Elgin Baylor, Oscar Robertson, Jerry West e Bill Russell. Ignorare questi giocatori per me è incredibile.”

Ha poi continuato:

“Ovviamente mi piacciono sia Michael che LeBron. Ma non possiamo scordare chi è venuto prima di noi. Come si può dire che qualcuno è meglio di loro? Non riesco a capirlo. È proprio una blasfemia. Tutti coloro che fanno questi paragoni, sono persone che non hanno mai giocato, in quanto non conoscono il gioco. Non si mette uno davanti a un altro, perché nessuno è meglio dell’altro.”

