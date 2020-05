NBA, Shaquille O’Neal: “Le Finals 1995 contro Olajuwon? Mi raddoppiavano sempre”

Shaquille O’Neal in questi giorni è tornato a parlare della sua sfida con Hakeem Olajuwon durante le NBA Finals del 1995 vinte nettamente dagli Houston Rockets sugli Orlando Magic con il risultato di 4-0. La compagine della Florida, nonostante le prestazioni monstre di un Shaq da 28 punti, 12.5 rimbalzi, 6.3 assist (59.5% al tiro), è stata messa in ginocchio da Hakeem “The Dream” troppo in fretta. La sfida, però, tra lo stesso Shaq e il centro dei Rockets è rimasta in equilibrio. Queste le parole dell’ex lungo dei Magic sullo scontro con Olajuwon:

“Olajuwon ha avuto la meglio su di me in quelle finali ma il motivo è semplice: quando ricevevo palla io venivano subito a raddoppiarmi, mentre noi non facemmo lo stesso con lui. Nessuno poteva marcarmi uno-contro-uno perché sapevo trattare il pallone, andare in mezzo alle gambe, fare numeri di ogni tipo. Olajuwon non si sarebbe aspettato niente di tutto questo: ero determinato a mostrare un lato del mio basket — quello di uno-contro-uno — che per certi versi era simile a quello di Grant Hill”.

