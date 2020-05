Le reazioni dei giocatori NBA alle ultime puntate di The Last Dance

Nella notte, negli States sono state pubblicate le ultime due puntate di ‘The Last Dance’ con la vittoria del sesto storico titolo di Michael Jordan. Come consuetudine, diversi giocatori NBA si sono radunati sui principali social network per commentare live gli episodi finali ed esprimente, ancora una volta, tutta la loro emozione a riguardo.

Dal ‘Flu Game’ al famoso tiro di MJ contro gli Utah Jazz di Stockton e Malone. Ecco i tweet dei giocatori di oggi.

Donovan Mitchell

Mitchell ha preparato così i fan di Utah: “Tenete duro tifosi Utah Jazz”

Hang on @utahjazz fans 🙏🏾 — Donovan Mitchell (@spidadmitchell) May 18, 2020

Trae Young

“Almeno, adesso, so che non dovrò mai più mangiare una pizza nello Utah”

At least now I know I ain’t eating pizza in Utah anymore😳💯 — Trae Young (@TheTraeYoung) May 18, 2020

CJ McCollum

I’m weak ah they calling it “ the pizza game “ 🤣🤣😂😂 — CJ McCollum (@CJMcCollum) May 18, 2020

Eric Paschall

“Scommetto che adesso quella pizzeria si sente davvero stupida”

I bet that pizza place feels really dumb 😂😂😂 — Eric Paschall (@epaschall) May 18, 2020

Nate Robinson

Nate The Great commenta il focus su Steve Kerr.

Steve Kerr is a BUCKET #TheLastDance — Nate Robinson (@nate_robinson) May 18, 2020

Kendrick Perkins

“Spero che tutti abbiano realizzato come MJ sia stato aiutato tanto dai suoi compagni” sottolineando la figura di Steve Kerr.

I hope all realize that MJ had a lot HELP and I’m giving Steve Kerr is damn FLOWERS right now. Carry on…. — Kendrick Perkins (@KendrickPerkins) May 18, 2020

Victor Oladipo

Oladipo tra il divertito e il serio. Prima commenta Rodman e poi ringrazia ESPN: “Docu-serie clamorosa. Mi ha ispirato”

Lol Dennis Rodman is the ultimate RINGER #LastDance — Victor Oladipo (@VicOladipo) May 18, 2020

Amazing docu series. Truly Inspirational #TheLastDance — Victor Oladipo (@VicOladipo) May 18, 2020

Jamal Crawford

Anche lui prima ha commentato il comportamento di Rodman per poi concentrarsi sulla figura leggendario di MJ: “MJ ha segnato metà dei punti della sua squadra con il secondo miglior giocatore infortunato, in trasferta, in una partita decisiva per chiudere la serie, rubando l’ultimo pallone e mettendo il tiro vincente… Non ne vedremo più uno così.”

🤣🤣🤣 Dennis said forget the finals. I'll see y'all at the game. — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) May 18, 2020

MJ scores half the points while the second best player is hurt all game, on the road, in a close out game goes and gets the final steal, and winning shot……will never see another #payhomage — 🏁 Jamal Crawford (@JCrossover) May 18, 2020

Quentin Richardson