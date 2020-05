NBA, Air Jordan 1 indossate e autografate da MJ vendute a 560 mila dollari

La fine di The Last Dance ha sancito (se mai ce ne fosse stato ancora bisogno) l’incredibile segno lasciato da Michael Jordan sulla NBA. Il #23, probabilmente come nessun’altro, è stato, ed è tutt’ora, idolatrato quasi a livelli di divinità.

“Be like Mike”, è stato il motto più volte ripreso dalla serie disponibile su Netflix. Tutti volevano essere Michael, tutti volevano un pezzettino di Jordan. Di conseguenza, qualsiasi oggetto appartenuto al campione dei Bulls non può che assumere le sembianze di una reliquia.

Ne è esempio un’asta di Sotheby, una fra le principali case d’aste del mondo, che ha visto la vendita di un paio di Air Jordan 1, indossate da MJ nella sua stagione da rookie e autografate dallo stesso, per l’incredibile cifra record di 560 mila dollari. Le scarpe sono quelle del più classico modello di Jordan, analizzato anch’esso all’interno della serie, con i tipici colori rosso, bianco e nero.

Così, questo paio di scarpe è diventato il più costoso della storia ad un’asta, superando il precedente record detenuto da un paio di scarpe da corsa Nike, la “Moon Shoe”, creata per le Olimpiadi del 1972. Quel paio fu venduto a 437.5 mila dollari.

