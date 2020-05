La NCAA cambia la scadenza entro la quale i giocatori dei vari college possono ritirarsi dal Draft NBA: fissata inizialmente per il 3 giugno, la deadline ora è ‘indefinita‘.

Una scelta dettata a causa della pandemia di coronavirus: per questo motivo, come scrive Shams Charania, si è deciso di prolungare la possibilità di scelta dei giocatori se passare ai professionisti oppure di continuare a giocare al college.

The NCAA and NBA are indefinitely postponing the NBA’s June 3 early entry withdrawal date for draft prospects. — Shams Charania (@ShamsCharania) May 13, 2020

Una data più precisa sarà data quando la lega avrà fornito un calendario per avvicinarsi al Draft: tuttavia, la priorità della NBA rimane quella di trovare un modo per riprendere e terminare la stagione.

Solo quando la lega avrà trovato la risposta, allora si potrà procedere con l’organizzazione del Draft e di tutti i suoi eventi connessi: in questi giorni si è parlato di organizzare online la Combine, in modo di dare alle squadre la possibilità di valutare i giocatori.

In merito alla modifica della deadline ha parlato anche il vice-presidente NCAA Dan Gavitt:

“La nostra priorità è la sicurezza degli studenti. Per questo motivo abbiamo deciso di non forzare i tempi: in questo modo, i ragazzi potranno prendersi tutto il tempo necessario per riflettere e informarsi, così da prendere la decisione migliore“

Vista l’emergenza in cui viviamo, la NCAA ha deciso di dare, a chi rimane ai margini, la possibilità di scegliere se passare ai professionisti o di rimanere ancora per un po’ al college. In attesa di avere un quadro più chiaro per il futuro.

