NBA, la “Mamba Sports Academy” fondata da Kobe Bryant cambia nome

La Mamba Sports Academy, scuola di crescita sportiva fondata da Kobe Bryant nel 2018 insieme a Chad Faulkner, cambia nome: verrà a chiamarsi solamente “Sports Academy“. Ad annunciarlo è stato proprio Faulkner (CEO dell’Academy), affermando che la decisione sia stata presa di comune accordo con i rappresentanti di Bryant in qualità di segno di rispetto nei riguardi del campione defunto:

“La nostra convinzione è che Kobe sia unico e che gli vada tributata un’onorificenza particolare, una sorta di Hall of Fame, ed è proprio questo che desideriamo trasmettere ritirando il suo nome dalla denominazione ufficiale dell’accademia, continuando tuttavia regolarmente con le attività di insegnamento. Kobe ci ha insegnato molto e vogliamo continuare ad ispirarci ai suoi dettami, rispettando la sua memoria”.

Centro di allenamento con strutture avanguardistiche , l’accademia era diventata il simbolo della nuova missione di Kobe da ex giocatore, consistente nel far crescere il movimento sportivo giovanile, insistendo in particolar modo sul basket femminile. Al centro del progetto era la figlia Gianna, potenziale futura stella WNBA, defunta con il 5 volte campione NBA e ad altre sette persone nel terribile incidente elicotteristico del 26 gennaio scorso.

Taluni ipotizzano che questa decisione sia la manifestazione di una ferma e meditata volontà di Vanessa Bryant, desiderosa di veder rimosso lo pseudonimo del marito dall’insegna della scuola per via del troppo dolore che continuerebbe a provocare quella associazione così esplicita.

