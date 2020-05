Shaq risponde a Green: “Nella mia NBA Golden State sarebbe arrivata settima”

Nelle ultime settimane, sull’onda lunga dei paragoni tra anni passati e stagione attuale, Draymond Green aveva lodato i suoi Golden State Warriors, parlandone come una squadra irripetibile che ha per sempre cambiato la pallacanestro.

Nelle sue tante interviste, Green non ha risparmiato un attacco anche a Shaquille O’Neal. A suo dire, nella NBA attuale ,in un pick ‘n roll giocato tra lui e Stephen Curry, l’ex Magic e Lakers non avrebbe avuto alcuna via di scampo. Shaq ha recepito il messaggio e, ovviamente, non si è lasciato sfuggire l’occasione di rispondere a modo suo:

“Ok, parliamo di questa era. Draymond non sarebbe stato in campo per loro a giocare il pick ‘n roll perché avrebbe avuto già tre falli. Ora, parliamo della mia era. Non giocheremmo nemmeno contro di loro (gli Warriors, ndr), perché sarebbero stati sesti o settimi nella Western Conference” “C’eravamo noi (i Lakers, ndr), San Antonio, Sacramento, Kevin Garnett, Utah, Portland. Non sarebbero stati un fattore”

Shaq ha provato anche ad immaginare un ipotetico scontro contro Golden State:

“Avremmo intrappolato Steph, costringendolo a tirare. Nel caso fosse riuscito a liberarsi, avrei detto a Derek Fisher ‘Sai cosa? Si sta scaldando troppo, lascialo andare al ferro’. Lì mi sarei fatto sentire un paio di volte: non ci avrebbe più provato” “Allora, Draymond è classificato G14 (citazione a Rush Hour, indica chi ha vinto il titolo, ndr) ma dovrebbe smetterla. Sei piccolo, troppo piccolo. Chiudila qui”

L’ennesimo scambio di battute tra un giocatore attuale e una leggenda del passato che, ovviamente, si risolve in un nulla di fatto. Voi che ne pensate? Chi avrebbe avuto la meglio tra i Lakers di Kobe e Shaq e i Golden State Warriors?

