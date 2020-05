NBA, Enes Kanter vorrebbe entrare in WWE una volta ritirato

Enes Kanter sarebbe propenso ad accettare un contratto come wrestler WWE, una volta terminata la carriera NBA. Il centro dei Boston Celtics ha dichiarato:

“Sicuramente diventerò un wrestler WWE, questo è certo. Ho già avuto delle offerte dalla WWE, ma ragazzi, devo prima finire la mia carriera cestistica. Quando la mia carriera finirà, allora diventerò finalmente un wrestler. “

Enes Kanter ha iniziato a bruciare le tappe sulla sua tabella di marcia. Lo scorso settembre è apparso a WWE Raw, al Madison Square Garden. Kanter è stato fischiato dal pubblico newyorkese, poiché si presentò con la canotta dei Celtics. Durante questa apparizione part-time, è riuscito a vincere addirittura un titolo. Ha infatti avuto la meglio su R-Truth, in un match lampo. Il match era valido per la cintura di campione 24/7, un titolo che può essere conquistato in ogni momento. Inoltre è stato co-protagonista nel documentario di The Score “Enes the Menace”. In questo caso ha fatto coppia con il WWE Hall of Famer Diamond Dallas Page.

