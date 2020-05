NBA, Morey su The Last Dance: “Preferirei buttarmi da un balcone piuttosto che guardarlo”

Se vi piace il politically correct, Daryl Morey non è l’uomo che fa per voi. Da sempre avulso alle frasi fatte e a dichiarazioni dai toni pacati, il GM degli Houston Rockets non si è risparmiato neppure su The Last Dance, il docufilm che racconta il dominio dei Chicago Bulls degli anni ’90.

Intervenuto recentemente al Mason & Ireland Show, in onda su ESPN, Morey ha dichiarato che avrebbe preferito buttarsi da un balcone piuttosto che vedere The Last Dance. Queste le sue dichiarazioni:

“Se fossi su un balcone, probabilmente sceglierei di buttarmi piuttosto che guardare il documentario. Sono cresciuto a Cleveland, da tifoso dei Cavs, e non voglio vedere Craig Ehlo essere umiliato nuovamente. Non ho alcun interesse a rivivere la mia infanzia e rivedere il mio meraviglioso team che viene battuto da Michael Jordan”

Morey aveva 17 anni nel 1989, quando Jordan con il suo famoso The Shot eliminò i Cleveland Cavaliers dai playoff. Quel tiro gli ha impedito, come ha ammesso più volte, di diventare un fan di Jordan. Perchè se per molti quel tiro vincente è uno dei momenti più esaltanti nella storia dei playoff NBA, per la città di Cleveland e i suoi tifosi – Morey compreso – è una delle ferite più dolorose di sempre.

