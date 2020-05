Fin dalle prime puntate, The Last Dance è divenuta una serie evento, capace di alimentare a dismisura la leggendaria aura di imbattibilità di Michael Jordan.

In questo periodo di sospensione inoltre, la disciplina più diffusa tra i giocatori è stata quella di commentarne e le varie puntate, raccontando aneddoti o storie che in qualche modo li ricollegassero con la serie.

Per l’Italia, ad avere l’onore di giudicare la bontà del prodotto di ESPN è toccato a Marco Belinelli, che tramite una diretta Instagram, si è soffermato su diversi punti.

“Non pensavo che The Last Dance potesse essere una serie così bella. Di Michael Jordan già si sono spesi fiumi di parole. Tutti sono consapevoli di quanto fosse forte o il migliore, era una cosa nota. Ma la cosa impressionante della serie è come descrive la mentalità che aveva. Ogni volta, che si trattasse degli allenamenti, di una partita di regular season o una finale, andava in campo cercando una motivazione per distruggere l’avversario. Io davvero credo che come Jordan non ci sia stato più nessuno. Probabilmente non sarà stato il più simpatico, non sarà stato quello con cui era più facile giocare, ma dico una cosa: mi sarebbe piaciuto trovarmi in quello spogliatoio. Anche perché io un anno ai Bulls l’ho fatto. Ho avuto la possibilità di allenarmi nella stessa palestra, la stessa dove ha giocato Michael Jordan. Da lì si possono vedere i banner con tutti i titoli vinti. È bellissimo, e ancora di più giocare allo United Center, dove vieni introdotto con la musica. Io a San Antonio sto benissimo, ma Chicago è davvero il massimo.”