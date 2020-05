Shaq sicuro: “Jordan ne farebbe 45 a sera nella NBA moderna”

Shaquille O’Neal ne è certo: Michael Jordan metterebbe 45 punti a sera se giocasse nella NBA di oggi. L’ex stella dei Los Angeles Lakers ha sostenuto la sua tesi durante una intervista rilasciata venerdì scorso a ESPN. Queste le parole di Shaq su un argomento che sta tenendo banco in queste ultime settimane con ‘The Last Dance’ in onda:

“MJ oggi avrebbe una media di 45 punti a notte e la Lega si lamenterebbe di due giocatori. Ossia di me e Mike. La NBA direbbe: ‘Mike è troppo bravo. E quel ragazzo di nome Shaq a Orlando è troppo dominante. Che cosa possiamo fare per limitarli?'”

Negli scorsi giorni anche David Falk, agente di lungo corso di Jordan, aveva dichiarato, a Radio 106.7, che MJ sarebbe in grado di raggiungere una media di 50-60 punti a partita tirando con il 75% dal campo nella NBA odierna. Ovviamente dichiarazioni che hanno fatto discutere.

Jordan, lo ricordiamo, ha vinto la classifica marcatori stagionale per 10 volte di cui una chiusa a 37.1 punti di media nel 1986-87. Forse possiamo davvero credere a quello che dice Shaq.

Leggi anche:

Silver incontra i giocatori: i punti salienti della conference-call NBA

NBA, quando Byron Scott scoprì il legame tra Jordan e Bryant

NBA, possibile ripresa in estate: il punto di vista delle franchigie