Belinelli: “Voglio rimanere in NBA, ma non escludo altre opzioni”

In pausa forzata, come tutto il resto della NBA, Marco Belinelli ha rilasciato un’intervista al quotidiano milanese “L’Avvenire”. Il Beli si sta tenendo in allenamento, nella speranza che la NBA possa riprendere quando la pandemia da Coronavirus si sarà quantomeno ridotta.

Le sensazioni del giocatore degli Spurs, però, non sembrano granché positive su un’eventuale ripresa:

“La mia sensazione è che la stagione sia finita. […] Proveranno comunque a far ripartire tutto per un discorso economico”

E allora, con il campionato sospeso e a serio rischio di cancellazione, Belinelli ha anche teso uno sguardo al prossimo futuro. La stagione con gli Spurs non è stata delle più positive, complice anche una situazione di difficoltà di tutto l’ambiente texano. Le ambizioni dell’ex Fortitudo sono però sempre le stesse: vincere il titolo NBA.

Finora Belinelli è stato l’unico giocatore italiano a laurearsi campione, proprio con gli Spurs, nel 2014. L’esperienza oltreoceano dura ormai da 13 anni e da sempre, i tifosi italiani sperano di rivedere in patria il proprio figliol prodigo:

“La mia priorità è rimanere in NBA e provare a vincere un titolo, ma non escludo altre opzioni”

Un’apertura parziale al ritorno in Europa da parte del giocatore di San Antonio, che già da tempo ha confessato di voler chiudere la carriera ritornando proprio alla Fortitudo. In una situazione di incertezza totale, le voci sul futuro di Belinelli si rincorrono ancora più vorticose.

