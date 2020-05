NBA, riunione a distanza per tutti i giocatori

Adam Silver, attuale Commisioner NBA, e Michele Roberts, direttrice dell’Associazione Giocatori della NBA, terranno una sorta di videoconferenza aperta a tutti i giocatori della lega nel corso della giornata di venerdì 8 maggio.

Come riferisce Ramona Shelburne di ESPN, l’evento è stato ideato per conferire ai giocatori la possibilità di effettuare domande, esprimere pareri ed esternare eventuali disagi a riguardo dell’attuale condizione di stasi che sta attraversando forzatamente il mondo NBA.

Venerdì è per altro il giorno in cui la lega concederà a determinate franchigie di riaprire i centri sportivi, affinché i loro giocatori possano tornare ad allenarsi, seppur si prospettino inizialmente specifiche sedute individuali. Unicamente le compagini situate in città o Stati con moderate ordinanze di isolamento potranno riaprire le proprie strutture, assicurandosi come detto che i propri giocatori, al massimo quattro per ciascuna sessione, lavorino separatamente mantenendo le debite distanze.

Portland Trail Blazers, Denver Nuggets e Cleveland Cavaliers riapriranno certamente le porte dei rispettivi complessi sportivi durante la giornata di venerdì, mentre gli Houston Rockets, squadra che sin dall’inizio delle restrizioni si era mossa per provvedere comunque ad allenamenti individuali e scaglionati, dovendosi attenere alle normative promulgate ed attualmente vigenti in Texas, potranno riprendere le attività solo a partire dalla giornata di lunedì 18 maggio.

