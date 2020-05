Vince Carter: “Non ho mai venduto la mia anima per un titolo NBA”

La carriera di Vince Carter in NBA non sembra avere mai fine. Dopo più di 20 anni nella Lega, l’attuale giocatore degli Atlanta Hawks è in attesa di capire se la regular season 2019-2020 verrà portata a termine o meno. Quel che è certo, però, è che Vince nel corso dei suoi ultimi anni sui parquet più famosi dell’America del Nord, non si è mai svenduto o accettato proposte da squadre contender che rischiavano di limitare il suo contributo sul campo per cercare di vincere un anello. Carter, nel corso di una intervista a Bleacher Report, ha infatti confessato di non essersi mai svenduto fino a questo livello:

“Non ho mai avuto intenzione di vendere la mia anima per ottenere un titolo NBA. Ciò che intendo è che mi sento come un ragazzo di 43 anni ancora in grado di poter competere, giocare e fare ciò che posso fare in campo… Intendo dire che se vado in un’altra squadra che è pronta a vincere un campionato, non è garantito che io potrò giocare e divertirmi sul parquet. E non posso gestire una situazione di questo tipo, fratello. Adoro troppo il gioco per stare seduto in panchina e non usare le mie abilità sul campo”.

Poi Vince, durante la chiacchierata con BR, ha svelato le sue intenzioni post-ritiro:

“Voglio fare qualcosa sempre nel mondo della pallacanestro, rimanere all’interno di questo gioco. Voglio continuare a essere un mentore per i giovani in qualche modo. Ho l’aspirazione di far parte di una ownership di una franchigia NBA. Chiaramente non ho i soldi per possedere una squadra [come sta facendo MJ con gli Charlotte Hornets] … ma ad un certo punto vorrei far parte di una franchigia ed essere l’uomo di mezzo per colmare il divario tra la proprietà e la parte esecutiva”.

