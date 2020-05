NBA, Patrick Ewing rivela: “Mi hanno rubato le medaglie olimpiche”

Curioso retroscena svelato da Patrick Ewing. L’icona dei New York Knicks ha infatti rivelato che le sue 2 medaglie d’oro olimpiche e il suo anello NCAA vinto a Georgetown sono stati rubati.

Martedì, al “The Dan Patrick Show”, l’Hall of Famer ha parlato della perdita delle sue medaglie del 1984 e del 1992:

“Dei ladri hanno fatto irruzione nella mia casa a New York e hanno rubato le mie due medaglie. Così ho chiamato Jerry Colangelo (direttore di Usa Basketball) ed è stato eccezionale nel sostituire le due medaglie. Si è preso cura di me. È un uomo speciale.”

Ewing ha vinto la sua prima medaglia d’oro olimpica nel 1984, in una squadra composta da atleti collegiali, che poteva vantare alcune future leggende NBA come Chris Mullin, Sam Perkins e Michael Jordan. Ha vinto la sua seconda medaglia d’oro nel 1992 come membro del leggendario Dream Team. Come ben noto, quella fu la prima occasione in cui gli Stati Uniti furono in grado di riunire una squadra composta da giocatori professionisti. L’allenatore di Georgetown ha anche dichiarato di aver perduto il suo anello vinto al college, ma di essere stato in grado di rintracciarlo:

“Hanno preso il mio anello del college, ma qualcuno ha tentato di venderlo su Ebay e fortunatamente sono stato in grado di rintracciarlo.”

Ewing ha giocato 17 stagioni in NBA, 15 delle quali in maglia Knicks. È stato inserito nella Basketball Hall of Fame nel 2008.

