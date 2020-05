NBA, Metta World Peace cambia nuovamente nome

Registrato inizialmente all’anagrafe come Ron William Artest jr., l’ex giocatore di pallacanestro, più conosciuto per la bizzarria della sua tendenza a cambiare nome che non per le sue abilità difensive, per altro poco opinabili (chiedere a Paul Pierce durante e soprattutto dopo le Finals del 2010), è intervenuto recentemente nel corso di “Inside the Green Room”, rivelando alcune indiscrezioni circa un ennesimo cambio di generalità.

Dopo Ron Artest e Metta World Peace, senza ignorare l’indelebile parentesi The Panda’s Friend sicuramente nota ai tifosi canturini, il nativo del Queens ha aggiornato nuovamente il suo personalissimo record, scegliendo come nuovo nome una sorta di ibrido: Metta Sandiford-Artest. L’idea è scaturita in seguito al matrimonio del Difensore dell’Anno 2003-2004 con Maya Sandiford, proprio con l’intento di omaggiare la consorte.

Sandiford-Artest è tornato nel corso dell’intervista sul primo mutamento di identità che lo rese famoso nel 2011, ricordando con una punta di vergogna quel momento: