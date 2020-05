NBA, quando Byron Scott scoprì il legame tra Jordan e Bryant

Byron Scott, ex compagno ed allenatore di Kobe Bryant ai Lakers, ha recentemente ammesso, intervistato da Mark Medina di Usa Today, di non aver mai sospettato, nonostante vivesse a stretto contatto con Bryant, che intercorresse un legame di reciproca considerazione così radicato tra lo stesso Kobe e Michael Jordan. Scott ha meditato su alcune parole contenute nell’elogio funebre tributato da MJ al Black Mamba in occasione della commemorazione tenutasi lo scorso 24 febbraio allo Staples Center, discorso nel quale His Airness chiamò l’ex collega “little brother”.

Scott ha aggiunto inoltre altri particolari sulla loro collaborazione “segreta”:

“Non avevo alcuna idea che ai tempi ci fosse un tale rapporto tra i due. Evidentemente vollero mantenere il tutto privato, avendo ritenuto che quella reciprocità di confronti fosse privilegio unicamente loro e che fosse dannoso e poco genuino pubblicizzarla. Kobe non parlò mai di Jordan quando giocammo insieme nel suo anno da rookie. Era concentrato unicamente sul gioco e sul guadagnare minuti in campo.”

Dopo aver denotato chiare somiglianze tecniche e comportamentali tra Jordan e Bryant nel corso dell’ultimo ventennio, il mondo della pallacanestro ha avuto la conferma ufficiale della loro vicinanza, prima da uno dei due interpreti durante il suddetto discorso commemorativo, poi, più recentemente, dalle ultime puntate di “The Last Dance”, nelle quali l’altro protagonista, Kobe Bryant, dichiara apertamente che non avrebbe mai vinto cinque titoli senza l’affiancamento di un disponibilissimo Jordan.

