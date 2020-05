NBA, Star Wars Day: franchigie scatenate su Twitter

Poiché esiste un giorno per ogni ricorrenza, anche la celebre saga Star Wars non poteva non averne uno. Il 4 maggio è lo Star Wars Day, giorno in cui tutti gli appassionati si riuniscono per portare alla gloria il frutto del duro lavoro di George Lucas. Un lavoro che dal 1977 non smette di tenere incollati agli schermi milioni di fan.

Il 4 maggio, però, è una data tutt’altro che casuale. Infatti, la scelta scaturisce da un gioco di parole basato sull’assonanza del motto dei cavalieri Jedi May the Force be with you – che la forza sia con te – e la frase May the fourth be with you – che il 4 maggio sia con te. Questo gioco è causato dal doppio significato della parola May che può significare sia “possa” che “maggio” e, dall’assonanza tra le parole Force, ovvero forza, e fourth, cioè quattro. A causa del Covid-19 quest’anno non ci saranno parate e manifestazioni con costumi a tema. Alcune franchigie NBA, però, si sono scatenate sui social per onorare la ricorrenza con video e foto davvero esilaranti.

Chicago Bulls

Brooklyn Nets

May the Fourth be with Baby Froda and Baby Froda only.#MayThe4thBeWithYou | #StarWarsDay pic.twitter.com/XoplKiJeUw — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) May 4, 2020

Milwaukee Bucks

Miami Heat

Indiana Pacers

the fourth is strong with this one ✨#MayTheFourthBeWithYou pic.twitter.com/agRsfT0LHG — Indiana Pacers (@Pacers) May 4, 2020

Washington Wizards

Memphis Grizzlies

